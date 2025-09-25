La Junta impulsa la innovación pública con el segundo reto de ÁgoraEX, centrado en la juventud

Tras el éxito de la primera sesión de ÁgoraEX, celebrada en julio, enfocada al sector empresarial, la Junta de Extremadura lanza hoy el segundo reto de este laboratorio de innovación pública, esta vez dirigido a la juventud extremeña.

ÁgoraEX es un espacio de encuentro entre la Administración, la ciudadanía y las empresas, concebido para identificar barreras en la relación con los servicios públicos y co-crear soluciones más accesibles, comprensibles y eficaces. "Queremos saber cuáles son los problemas que encuentran los ciudadanos y las empresas al realizar trámites, por qué canales prefieren recibir la información y cómo podemos hacerla más clara y cercana", ha señalado Antonio Fernández Requejo, director general de Digitalización de la Administración.

Este segundo reto pone el foco en los jóvenes, un colectivo que representa el 13% de la población extremeña según el INE, y que abarca desde estudiantes hasta trabajadores en proceso de emancipación. "Queremos que sean ellos quienes construyan el portal de juventud, decidan qué información necesitan y cómo quieren recibirla", ha destacado Raquel Martín, directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX).

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura, presentada por la presidenta María Guardiola en julio de 2024. En su fase preparatoria, se realizó una encuesta pública que reveló problemas como la baja alfabetización digital, dificultades con certificados electrónicos, lenguaje administrativo complejo y formularios poco intuitivos.

Desde la sede electrónica de la Junta, se han implantado más de 400 procedimientos digitales, de los cuales 14 están específicamente dirigidos a jóvenes. Entre ellos destacan ayudas al alquiler, adquisición de vivienda protegida, formación en transporte, abono de transporte gratuito, y trámites relacionados con el turismo y la educación.

"Venimos a ÁgoraEX con la voluntad de escuchar críticas y sugerencias, y con el compromiso de modificar normas, decretos, formularios y trámites para lograr una administración más ágil y cercana", ha concluido Antonio Fernández Requejo.