La Junta impulsa la financiación alternativa para pymes mediante una nueva línea de ayudas basada en crowdfunding

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura ha iniciado el trámite para la puesta en marcha de un innovador programa de ayudas destinado a fomentar la financiación alternativa de proyectos empresariales mediante campañas de crowdfunding, con la publicación de esta medida en el Portal de Transparencia.

Esta iniciativa pionera, que cuenta con una inversión inicial de 300.000 euros, se enmarca en el proyecto europeo Crowdfundmatch, financiado por el programa Interreg Europe, y está cofinanciada con fondos Feder en un 85 por ciento.

El objetivo de esta primera convocatoria es apoyar a 22 pymes extremeñas, incluyendo autónomos, que participen en campañas de crowdfunding de recompensa o inversión. El programa contempla una subvención del 50 por ciento del importe captado por las empresas a través de plataformas digitales, promoviendo así la validación de productos, la visibilidad empresarial y la reducción del riesgo financiero.

Se trata de una medida que representa un "paso firme" hacia una Extremadura "más competitiva e inteligente, alineada con los objetivos europeos de transformación económica innovadora y sostenible", remarca en nota de prensa la Junta, que defiende que el crowdfunding es una herramienta "clave" para democratizar el acceso a la financiación, especialmente en sectores estratégicos como la biotecnología, las energías renovables o el agroalimentario.

El programa se configura como una acción piloto, cuyos resultados serán evaluados en 2026. En función del impacto alcanzado, se prevé su continuidad hasta 2029, dentro del marco del Programa Operativo Feder 2021-2027.

Esta iniciativa también contempla el uso del modelo de matchfunding, en el que la Junta iguala las aportaciones privadas realizadas por los financiadores, generando un efecto multiplicador y fortaleciendo el ecosistema de innovación regional