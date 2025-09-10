La Junta firma un convenio con el Ayuntamiento de Aljucén para invertir 201.000 euros en la mejora de abastecimiento de agua

La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Aljucén han firmado hoy el convenio sobre concesión directa de una subvención para financiar la ejecución de las obras para la construcción de una nueva conducción de abastecimiento de agua a la localidad.

Esta subvención de 201.885,84 euros representa el 50% de la inversión total del coste de la actuación que también será subvencionada, con otro 50%, por la Diputación de Badajoz, en cumplimiento de su función de apoyo y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población y capacidad económica. En este sentido la Diputación se encargará de licitar y dirigir la obra.

En concreto, el convenio ha sido rubricado por el secretario general de Sostenibilidad, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral, y el alcalde de Aljucén, José Antonio Carmona.

La infraestructura actual presenta serios problemas que le impide cumplir su función. Se trata de una conducción de fibrocemento de distintos diámetros que van desde los 100 mm a los 80 mm y de distintas antigüedades y estados, lo que provoca constantes averías (entre 2016 y 2020 la tubería se ha reparado 16 veces y en los últimos cuatro años ha sido reparada otras 20 veces) con grandes fugas y cortes generales de agua al municipio que pueden durar horas en solventarse, con incidencia en la calidad del agua, que se ve comprometida durante días después de las reparaciones por los arrastres que se producen al volver a cargar el sistema.

Ante este grave problema, se entiende necesario renovar esta obsoleta infraestructura de abastecimiento de agua que puede llegar a producir un problema sanitario, lo que justifica, de acuerdo con la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la concesión directa de esta subvención, por razones de interés público y ser el perceptor una entidad pública territorial de Extremadura que tiene atribuida la competencia del abastecimiento de agua.