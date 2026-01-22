La Junta finaliza las obras de la ETAP de Zarza la Mayor en las que ha invertido 1'45 millones de euros

La Junta de Extremadura ha comunicado al Ayuntamiento de Zarza la Mayor la finalización de las obras de la nueva estación de tratamiento del agua potable (ETAP) de la localidad que va a sustituir íntegramente a la actual planta debido a la obsolescencia de la mayoría de las instalaciones que la conforman, lo que dificulta la adecuada potabilización del agua bruta que llega desde el embalse de la localidad.

La inversión en la obra ha ascendido a 1.392.850 € a la que hay que sumar los costes de la asistencia técnica de control y vigilancia, con lo que el importe total destinado por la Junta de Extremadura a la actuación ha sido de 1'45 millones de euros, que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La nueva infraestructura de potabilización de agua en Zarza la Mayor tiene como objetivo impulsar el ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos hídricos de la localidad, ya que la nueva ETAP va a permitir, gracias a los modernos sistemas de potabilización instalados, obtener un agua de calidad para los vecinos del municipio.

La ETAP ha sido diseñada para una población, en año horizonte, de 2.295 habitantes, y permite tratar un volumen máximo 1.000 m3 al día, con una capacidad horaria de 50 m3.

Las obras han consistido en la construcción de un edificio para las instalaciones de la nueva planta con su correspondiente urbanización, en la que se ubica una cámara de ozonización, otra de mezclas y una de floculación; además se ha instalado un sistema de decantación lamelar, uno de filtración rápida sobre lecho de arena silícea-antracita y otro de filtración por carbón activo; por último se han construido depósitos de agua de lavado y de agua tratada de la ETAP y se han instalado equipos de bombeo al depósito de la población.

El contrato de la obra se firmó el 20 de mayo de 2024. Los trabajos de iniciaron en septiembre de ese año y han finalizado en diciembre de 2025.

Tras la realización de las pruebas finales de funcionamiento, la infraestructura se encuentra en perfectas condiciones y su explotación y mantenimiento se traslada ahora desde la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Zarza la Mayor.