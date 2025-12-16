La Junta de Extremadura recepciona la obra de las Plantas Piloto y de Baterías de Flujo del CIIAE

La Junta de Extremadura ha firmado la recepción de la obra del edificio de las plantas piloto del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) de Cáceres, donde se encuentran los recintos de Taller y la Planta de Baterías de Flujo, así como el edificio anexo de instalaciones y almacén.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha agradecido la invitación de la empresa constructora UTE Sacyr y Gévora para asistir a este acto administrativo, destacando "el gran esfuerzo" realizado por la adjudicataria desde el inicio de la obra en agosto de 2024 para poder ejecutarla en el plazo previsto.

"Es un día muy importante, porque ya estamos viendo los frutos de este trabajo de este complejo", de hecho, la consejera ha recordado que tanto el Edificio Principal como la Incubadora de Empresas estarán concluidos a mediados de 2026, con lo que se completará todo el complejo del CIIAE.

Respecto al equipo de investigadores, la consejera ha recordado que llevan tiempo trabajando en las instalaciones provisionales de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura en Cáceres, pero que "en seis meses ya tendrán su edificio totalmente terminado".

UNA REALIDAD

Por lo tanto, "ya no estamos hablando de proyectos, ya estamos hablando de una realidad".

"Ya está asegurado tanto la parte de instalaciones como la parte de los grupos de investigación por el talento que tenemos, son 108 investigadores de 26 nacionalidades distintas, y lo que es más importante, más complejo siempre, que es la financiación".

"Tienen asegurado tanto el mantenimiento y la explotación del edificio, como la plantilla de los investigadores, gracias a un convenio de colaboración entre la Junta y el Ministerio de Ciencia", ha remarcado Vaquera.

El complejo del CIIAE supondrá una inversión en infraestructuras de 23,837 millones de euros sin IVA, a lo que hay que sumarle la inversión en equipamiento y la partida de recursos humanos. Así, este proyecto cuenta ya con el 94,9% comprometido del total de inversión prevista, cofinanciado entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos MRR.

En cuanto al equipamiento, establecido en 24,729 millones de euros sin IVA, ya está comprometido casi el cien por cien. De hecho, los edificios ya terminados están empezando a dotarse del equipamiento técnico necesario para su funcionamiento, según ha indicado el coordinador de la obra y del equipamiento y técnico de Fundecyt, Francisco Díaz.

INVERSIÓN IMPORTANTE EN LA CIUDAD

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha dicho que "es un hito administrativo, pero es un hito para la ciudad de Cáceres". "Estamos ante una de las obras más importantes, una de las inversiones más importantes que se han acometido en nuestra ciudad en los últimos años".

Mientras que en su intervención, el representante de la empresa constructora, Juan Luis Vergara, ha afirmado que "esta obra, sin la colaboración de todos, hubiera sido imposible. La obra, como cualquier obra, empieza con muchas dificultades y con mucho esfuerzo, con muchas reuniones por parte de todas las administraciones y ha sido al final el producto de todos".

Y ha anunciado que "la infraestructura va a terminar en el primer semestre del próximo año para dar paso a toda la capacitación, empezar a manejar estos equipos para que ya el CIIAE pueda dar los servicios que tengan ellos previstos".