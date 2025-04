La Junta de Extremadura reafirma su apoyo a la tauromaquia en la entrega del premio taurino ABC a Victorino Martín

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha intervenido este martes en el acto de entrega del premio taurino ABC a Victorino Martín, donde ha destacado la apuesta firme de la Junta de Extremadura por la tauromaquia.

El acto, conducido por la periodista Elena Sánchez, se ha celebrado en la sede madrileña de ABC, con asistencia también en representación del Gobierno regional del consejero de Gestión Forestal y Mundo rural, Ignacio Higuero.

En su discurso, Bautista ha elogiado la figura del ganadero afincado en Extremadura, Victorino Martín, destacando su dedicación y esfuerzo que han llevado a su ganadería a lo más alto, convirtiéndola en un referente de calidad y bravura.

Bautista ha aseverado que "la tauromaquia no se somete a ideologías ni sectarismos, sino que representa una manifestación cultural que trasciende divisiones políticas y sociales".

En este sentido, ha declarado que "la tauromaquia es modernidad" y "me niego a otorgar mayor entidad al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que a cualquiera de los artistas, poetas o escritores cuyas obras fueron inspiradas por la tauromaquia. Me niego a presuponerle una intelectualidad capaz ensombrecer cualquiera de las obras realizadas por los mismos. Me niego a considerar una mayor aportación a la cultura por parte de este ministro que por parte de cualquier artista. Me niego a una mayor aportación a la cultura que cualquier torero que se juega la vida para crear una obra de arte".

Seguidamente, ha añadido que la economía verde y circular "que se escribe desde una moqueta de Bruselas o desde la Castellana y que se propugna como moderno bajo la denominación de ecosostenible es justamente lo que las ganaderías hacen cada día".

Bautista ha recordado que en Extremadura pastan más de 120 ganaderías de toro bravo, ganaderías que generan un impacto económico de unos 28 millones de euros y más de 1.000 empleos. Además, ha asegurado que la región cuenta con "casi 60 peñas, clubes y asociaciones taurinas, y los festejos vinculados al mundo del toro se sitúan por encima de los 650", lo que refleja el buen estado de salud de la tauromaquia en nuestra región.

Del mismo modo, ha incidido en que la dehesa extremeña, que alberga la ganadería de Victorino Martín, es "ecosostenible" y tiene un ecosistema "envidiable" en el que conviven determinadas especies que no lo harían de no estar presente el toro bravo y los ganaderos que se dedican a cuidar de ese entorno.

Por lo tanto, como ha recalcado Bautista, "no hay nada más moderno" que cuidar el entorno y legar a las generaciones futuras una economía verde y circular que les permita vivir del campo.

El consejero ha concluido su intervención dando las gracias a Victorino Martín por ser un embajador de Extremadura y por seguir escribiendo la historia de la tauromaquia con letras de oro". También ha agradecido al diario ABC su compromiso inquebrantable con la tauromaquia y su promoción de la Fiesta.