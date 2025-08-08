La Junta de Extremadura publica la modificación del convenio que incluye las mejoras para los bomberos forestales

La Junta de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la modificación del V Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha subrayado que en este nuevo texto se incorporan "importantes avances" en el reconocimiento y mejora de las condiciones laborales del personal que integra el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales.

Entre las medidas más destacables, ha explicado Ramírez, se encuentran la creación de dos nuevos complementos especiales. Uno es el plus de disponibilidad, que retribuye al personal de extinción por su disponibilidad fuera de su jornada ordinaria, y un segundo que se abonará por el desempeño de funciones de jefatura de retén, que retribuye a los bomberos forestales que asumen estas responsabilidades en ausencia de su titular.

Ambos complementos se reconocen con carácter retroactivo desde el pasado 1 de junio de 2025, fecha en la que se dio inicio a la actual Época de Peligro Alto de incendios forestales en Extremadura, indica la Junta en una nota de prensa.

El titular de Gestión Forestal ha destacado que es "la primera vez" que un Gobierno de la Junta de Extremadura atiende demandas "históricas" de este calado para este colectivo, unas reivindicaciones que se hacen realidad con el consenso de los sindicatos, ha apuntado.

Con esta publicación finaliza el proceso iniciado por el Gobierno de María Guardiola, iniciado a principios del año 2024 y cuyo objetivo ha sido siempre, por un lado, la mejora de las condiciones laborales del personal adscrito al Plan INFOEX y, por otro, la mejora de la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios.

El Ejecutivo regional demuestra con esta medida que "cumple con sus compromisos", ha manifestado el consejero, trabajando por mejorar las condiciones laborales de estos equipos profesionales que desempeñan un papel importante para la protección de las personas y el medio ambiente.