La Junta de Extremadura pone en marcha el primer Registro Autonómico de Personas con Especial Vinculación del país

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado que Extremadura se ha convertido en la primera Comunidad Autónoma en contar con un Registro de Personas de Especial Vinculación relacionado con el Impuesto de Sucesiones.

Una medida que, según ha explicado Manzano, "es un paso más para avanzar en esa justicia tributaria por la que desde un primer momento ha apostado este gobierno".

La consejera, que ha atendido a los medios de comunicación acompañada de la directora general de Tributos, Fátima Pablos, ha recordado que desde el pasado 1 de enero de 2024 la Junta de Extremadura bonificó al 100% el Impuesto de Sucesiones para los grupos I y II de parentesco (descendientes, ascendientes y cónyuges) para herencias de hasta 500.000 euros.

"Pero éramos muy conscientes de que había una situación de desigualdad muy importante para determinados colectivos. ¿Qué sucede con determinadas personas que no tienen un vínculo legal de parentesco, que no son hijos biológicos pero que han sido criados como tales y queremos dejarles una herencia pese a no haber sido adoptados y por ello tienen una tributación muy elevada?", ha planteado la consejera.

En ese sentido Manzano ha señalado que había que acabar con estas situaciones y reconocer que hay circunstancias que exceden del parentesco, "no es el parentesco lo más importante, sino esa especial vinculación".

Por ello, a partir de este jueves en Extremadura todas esas personas que se encuentren en esa situación de especial vinculación y que acrediten tres años de vida con la persona que ha fallecido pueden inscribirse en este registro autonómico para poder aplicarse los beneficios fiscales de los que disfrutan los que pertenecen a los grupos I y II de parentesco.

"Creo que de esta forma se hace justicia tributaria con personas a las que se les hacía tributar y mucho y damos un paso muy importante en nuestra región en esta figura impositiva que era necesario modular", ha explicado.

El modelo necesario es el 665, que podrá obtenerse en el Portal Tributario de la Junta de Extremadura (https://portaltributario.juntaex.es) o en cualquiera de las Oficinas Gestoras de la Dirección General de Tributos.

La solicitud se podrá presentar tanto de manera presencial en cualquiera de las oficinas de asistencia a la ciudadanía de la región (cualquier registro de la Administración) o de forma electrónica, a través del Registro Electrónico General disponible en la sede electrónica de la Junta de Extremadura (https://sede.gobex.es/SEDE) o del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado (https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroEl ectronicoGeneral.html).

"De esta forma acabamos con una desigualdad que venían padeciendo determinados contribuyentes, atendemos una casuística que cada vez se produce en más ocasiones y continuamos con nuestra política fiscal justa e igualitaria para todos los extremeños", ha concluido la consejera.