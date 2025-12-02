La Junta de Extremadura pide "tranquilidad" y condena los "bulos" sobre la peste porcina africana

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha pedido "tranquilidad" y ha condenado los "bulos" sobre la peste porcina africana.

A preguntas de los medios, Bautista ha señalado que, en este momento, todas las medidas dependen "única y exclusivamente" del Ministerio de Agricultura y que la región está a lo que diga el ministerio.

"En este momento absoluta tranquilidad, teniendo en cuenta además que esta enfermedad no se traslada a humanos y, por lo tanto, aquí hay que tener mucha tranquilidad", ha añadido.

Así, ha apuntado el consejero que los protocolos que ha activado el Ministerio de Agricultura en este momento "únicamente" se refieren a los 20 kilómetros a la redonda de los focos de contagio que se han producido en Cataluña, al tiempo que ha precisado que no se ha registrado "ningún otro foco en ninguna otra parte de España".

"Aquí yo haría un llamamiento a todos aquellos que, mediante los bulos, están creando intranquilidad en nuestra comunidad autónoma y además lo están haciendo siendo veterinarios. Por una cuestión de ideología política, de pertenencia a un partido político y en una campaña electoral que comienza en tan solo tres días", ha recalcado.

Por ello, ha pedido al resto de fuerzas políticas, "en especial al Partido Socialista, que está haciéndolo en este momento", que ahora no cabe otra cosa que la "tranquilidad a la población" y estar "unidos frente a cualquier cuestión que indique el ministerio, que es el competente en esta materia".

"Si nos dedicamos en redes sociales a desinformar, a propagar bulos, flaco favor le hacemos por arañar cuatro votos. Por lo tanto desde aquí reprocharle a este señor, que además es veterinario, que lo haga simplemente por una cuestión de interés político cuando no hay en este momento ninguna indicación del ministerio que indique lo contrario", ha señalado, en referencia a un mensaje en redes sociales publicado por Ramón Díaz Farias, integrante de la candidatura socialista.

Por tanto, Bautista ha insistido en que hay que estar a la espera de las medidas que establezca el Ministerio de Agricultura en este sentido y evitar los "bulos" y la "desinformación", teniendo en cuenta, además, que no se contagia la enfermedad a los humanos y que no ha salido del foco de contagio principal de Cataluña.

"Entendemos que el ministerio ha hecho lo correcto en esa burbuja de 20 kilómetros a la redonda. Siempre nos va bien cuando en cuestiones de enfermedades, de contagios, de emergencias, nos mantenemos unidos y dejando a un lado la política. Una vez más, insisto en esta idea, hay que dejar a un lado la política cuando se trata de sanidad pública", ha aseverado.

Abel Bautista ha realizado estas declaraciones en Portaje (Cáceres), con motivo de su asistencia al Consejo Asesor Taurino de Extremadura.