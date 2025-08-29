La Junta de Extremadura lanza a través de ÁgoraEX el reto de acercar la Administración a los jóvenes

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva iniciativa centrada en acercar la Administración pública a la juventud y rediseñar los servicios orientados a este colectivo, a través del laboratorio de innovación ÁgoraEX, enmarcado en la Estrategia de Transformación Digital del Gobierno regional.

Este reto forma parte de una serie de desafíos impulsados por ÁgoraEX, orientados a rediseñar servicios públicos a partir de la experiencia directa de quienes los usan y los hacen funcionar.

La iniciativa persigue un doble objetivo. Por un lado, comprender mejor cómo se relacionan los jóvenes con la Junta de Extremadura, si es que lo hacen; qué barreras encuentran; qué necesidades tienen y qué esperan de la Administración, y por otro, aplicar ese conocimiento al rediseño de servicios públicos clave, haciéndolos más accesibles, comprensibles y alineados con la realidad de la juventud extremeña.

El reto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. A través de sesiones participativas, entrevistas y actividades de escucha activa, se recogerán propuestas y experiencias reales que servirán para repensar contenidos, funcionalidades, lenguaje y canales del futuro Portal Joven de la Junta de Extremadura.

Para abordar el reto, se celebrará una sesión de escucha activa el próximo 24 de septiembre, desde las 17:00 a las 20:00 horas en la Factoría Joven de Badajoz (Paseo fluvial, 3, Badajoz). Será una sesión dinámica, informal y colaborativa con un grupo reducido de jóvenes.

El director general de Digitalización de la Administración, Antonio Fernández, ha destacado que "representa una oportunidad para transformar la relación entre la juventud y la Junta de Extremadura, reforzando la confianza y creando canales más cercanos, digitales y útiles. Se trata de una apuesta por una Administración que escucha, aprende y evoluciona junto a las nuevas generaciones".