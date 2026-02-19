La Junta de Extremadura impulsa la construcción de siete viviendas públicas en Valdefuentes

La directora de Urvipexsa, Marta Herrera, ha anunciado este miércoles que la empresa pública de vivienda y suelo de la Junta de Extremadura construirá siete viviendas unifamiliares de protección oficial en la calle Regajo de Valdefuentes, en una parcela cedida por el ayuntamiento de la localidad.

Tras el estudio de demanda realizado por Urvipexsa, se ha elaborado un listado con 23 solicitantes inscritos y una vez que se realice el sorteo para la adjudicación de las viviendas, el 2 de marzo a las 19:00 horas, se creará una relación de personas propuestas como adjudicatarias.

La adjudicación definitiva quedará condicionada a la acreditación de los requisitos de acceso y solvencia económica establecidos en las bases reguladoras.

Las viviendas, que se enmarcan en el Plan Habita Extremadura, tendrán una superficie de 80 metros cuadrados, además de garaje; cada inmueble se distribuirá en dos plantas y contará con tres dormitorios, dos baños, salón-cocina, patio y porche.

El precio aproximado de cada vivienda será de 125.000 euros, incluido el 4 por ciento de IVA aplicable a las viviendas de régimen especial.

Los adjudicatarios podrán acogerse a una ayuda directa de hasta 10.000 euros para la adquisición de vivienda protegida.

La directora de Urvipexsa ha estado acompañada por el alcalde de Valdefuentes, Alvaro Arias.