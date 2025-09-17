La Junta de Extremadura entrega las llaves de 24 viviendas públicas en Almendralejo tras invertir 2'2 millones de euros

La Junta de Extremadura ha entregado este martes las llaves de 24 viviendas públicas en Almendralejo a otras tantas familias, ubicadas en un edificio de la calle Clara Campoamor, tras una inversión de 2'2 millones de euros.

El acto de entrega de llaves se ha celebrado en el Ayuntamiento de Almendralejo y, durante el mismo, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha destacado que el Gobierno extremeño trabaja "con intensidad y convicción para que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda digna, eficiente y asequible", como las entregadas hoy.

Estas 24 viviendas, ha señalado, "representan el esfuerzo colectivo y el compromiso real con la justicia social que queremos para nuestra región". Y para conseguir este objetivo es necesaria la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil, ha indicado.

A este respecto, el titular extremeño de Vivienda ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es claro: "Que ninguna familia se quede atrás"; de ahí su apuesta por la construcción de vivienda pública, y por dar facilidades a los jóvenes y a las personas más vulnerables, "sin palabrería sobre justicia social, sino con hechos".

Así, Martín Castizo ha recordado algunas medidas puestas en marcha por el Gobierno de María Guardiola, tales como el programa 'Habita Extremadura' para impulsar la construcción de más de 3.000 viviendas, la baja de impuestos para facilitar el acceso a quien más lo necesitan: familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad y jóvenes; y el aval joven para que este colectivo pueda comprar su primera vivienda, avalando hasta el 95 por ciento del precio del inmueble, una medida de la que ya se han beneficiado más de 750 jóvenes en nuestra comunidad autónoma.

"Hoy, con este acto, comienza para cada uno de vosotros una nueva etapa. Esta es nuestra mayor satisfacción: comprobar cómo este esfuerzo colectivo se traduce en felicidad, en sueños y en futuro para las familias de Extremadura", ha concluido el consejero, que ha felicitado a los adjudicatarios.

VIVIENDAS DE TRES DORMITORIOS Y GARAJE

Las 24 viviendas entregadas este martes en Almendralejo se distribuyen en un bloque de seis plantas, con cuatro viviendas de tres dormitorios por planta, excepto en planta baja, donde hay una adaptada para personas de movilidad reducida y que consta de dos dormitorios, para posibilitar la inclusión del portal. Todas cuentan con tres dormitorios, un baño, cocina y comedor, y tienen una superficie útil de 80 metros cuadrados. Además, hay un sótano con 24 plazas de garaje.

Manuel Martín ha estado acompañado por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua. Ambos han realizado una visita a las viviendas tras la entrega de las llaves.