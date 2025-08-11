INFRAESTRUCTURAS

La Junta de Extremadura destina dos millones de euros al sistema de depuración de aguas residuales de Trujillanos

Esta obra que arrancó el pasado 9 de octubre tiene un plazo de ejecución de 15 meses.

Redacción

El Ejecutivo extremeño ha invertido alrededor de 2.010.000 euros a un proyecto que dotará a la localidad pacense de Trujillanos de un colector y un sistema de depuración de aguas residuales urbanas.

Esta obra que arrancó el pasado 9 de octubre tiene un plazo de ejecución de 15 meses y está financiada con fondos MRR, ha sido visitada por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha conocido de primera mano esta semana los trabajos desarrollados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad.

Según ha destacado la Junta en nota de prensa este sábado, el Gobierno de María Guardiola está ejecutando durante este año un total de 58 obras hidráulicas (36 de abastecimientos y 22 de saneamiento y/o depuración) con una inversión de 79 millones de euros.

