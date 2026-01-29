La Junta de Extremadura convoca ayudas por valor de 520.000 euros para impulsar proyectos juveniles en 2026

El Diario oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la nueva convocatoria de las ayudas del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEx) destinadas al fomento de la participación juvenil y apoyar el desarrollo de proyectos impulsados por asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y grupos de jóvenes no asociados durante el ejercicio 2026.

La convocatoria está dotada con un presupuesto de 520.000 euros y las ayudas podrán solicitarse desde este jueves, día 29, y hasta el próximo 2 de marzo.

Tras la modificación de las bases reguladoras de estas ayudas aprobadas el año pasado, el IJEx estableció una serie de novedades como modificaciones en la temática de los proyectos para alinearlas con las políticas europeas; reducción del tamaño de los proyectos para facilitar su ejecución; el apoyo al desarrollo de proyectos en localidades de menor tamaño y el fomento de la participación de nuevas formas de asociacionismo juvenil no formal.

Una de las principales novedades fue la creación de una tercera línea destinada a apoyar iniciativas juveniles desarrolladas por jóvenes no asociados, en el que pueden participar grupos de entre tres y ocho jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años y que este año cuenta con presupuesto 50.000 euros.

Serán subvencionables aquellos proyectos que no superen los 5.000 euros y desarrollen actividades que trabajen en temas como la promoción de la recuperación de la cultura, arte y tradiciones populares; el fomento de la lectura y escritura juvenil; la actuación con colectivos en riesgo de exclusión o propuestas relacionadas con el bienestar de las personas mayores.

En este caso las ayudas concedidas tendrán una cuantía mínima de 3.000 euros y máxima de 5.000 euros, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En el caso de la línea I para asociaciones juveniles, se destinan 310.000 euros a las ayudas en las que se valorarán especialmente aquellos proyectos que se desarrollen en localidades de menos de 3.000 habitantes, que no cuente con proyectos subvencionados en los cuatro últimos años o el número de actuaciones a realizar, entre otros aspectos.

En la línea II para entidades prestadoras de servicio a la juventud el presupuesto es de 160.000 euros y en este caso se tendrá en cuenta el número de unidades poblacionales en la que se pongan en marcha los proyectos, el uso de instalaciones adscritas al IJEx, los recursos financieros y humanos propios aportados por la entidad, duración y número de actuaciones o la incorporación al mismo de personas voluntarias.

Toda la información y documentación necesaria para poder realizar la solicitud se puede consultar en la web del Instituto de la Juventud de Extremadura.