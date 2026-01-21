La Junta de Extremadura aprueba las ayudas de la PAC para 2026-2027, dotadas con 568 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado la convocatoria de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2026-2027, que cuenta con una dotación de 568 millones de euros y está financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

Los agricultores y ganaderos extremeños podrán pedir estas ayudas directas a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril de 2026. Las solicitudes podrán realizarse a través de la aplicación SGA (Sistema de Gestión de Ayudas) y de las Oficinas Comarcales Agrarias.

Estas ayudas, que representan una "aportación fundamental" para la renta de los agricultores y ganaderos extremeños, se distribuyen en distintas líneas, señala el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La convocatoria comprende la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; la redistributiva complementaria a ésta; la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores; y regímenes en favor del clima, medio ambiente y bienestar animal (eco- regímenes).

También contempla los pagos directos asociados; las solicitudes de pago establecidos en función del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 financiado por FEADER; así como las correspondientes a la segunda y cuarta anualidad de determinadas intervenciones acogidas al Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.