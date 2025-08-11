La Junta ejecuta 58 obras hidráulicas con una inversión de 79 millones de euros

La Junta de Extremadura está ejecutando durante este año un total de 58 obras hidráulicas, 36 de abastecimientos y 22 de saneamiento y/o depuración, con una inversión de 79 millones de euros.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha dado a conocer este cifra en una visita a las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Trujillanos, "una infraestructura clave para mejorar la gestión del agua en la localidad y cumplir con las exigencias medioambientales".

El proyecto consiste en dotar a esta localidad pacense de un colector y un sistema de depuración de aguas residuales urbanas, con una inversión aproximada de 2.010.000 euros, según ha informado la Junta de Extremadura este sábado en una nota.

La obra, que comenzó el pasado de octubre, tiene un plazo de ejecución de 15 meses y está financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El proyecto forma parte "de un amplio esfuerzo regional para mejorar las infraestructuras de agua, con numerosas obras en marcha, en ejecución o pendientes, que buscan garantizar un suministro y saneamiento adecuados para toda la población", ha destacado el Ejecutivo regional.