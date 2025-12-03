La Junta efectuará el segundo y el tercer pago de la ayuda excepcional a los cereceros esta semana y la próxima

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible efectuará el segundo y tercer pago de la ayuda excepcional a las explotaciones de cereza por inclemencias climáticas en 2024 "en los próximos días".

En concreto, los abonos correspondientes al segundo y tercer pago ascienden a 1.904.540,23 euros, llegarán a 376 agricultores de cereza y se abonarán entre finales de esta semana y la próxima.

En concreto, este mismo jueves, día 4, se hará la petición de fondos del segundo y tercer pago, y se abonarán en los siguientes días, explica la Junta en una nota de prensa.

Estos pagos se realizarán tras los controles efectuados en base a la documentación presentada por los agricultores. Se trata de una documentación es necesaria para poder acreditar las pérdidas del 30 por ciento que dan derecho a la ayuda.

Cabe destacar que esta línea de ayudas de la Medida 23, mediante el Decreto-Ley de 27 de mayo, de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del FEADER, se ha estructurado en tres pagos.

El primer pago de cereza se efectuó a finales de junio, beneficiando a 1.598 productores con 6.887.856,52 euros y los dos pagos restantes se llevarán a cabo en los próximos días.