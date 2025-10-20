La Junta destina más de 197.000 euros a reforzar el vínculo entre la UEx y la sociedad extremeña

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha aprobado la concesión de una subvención directa de 197.174 euros a favor de la Fundación Universidad-Sociedad en aras de financiar actuaciones que refuercen el vínculo que conecta a la Universidad de Extremadura (UEx) con la sociedad extremeña.

En concreto, esta cuantía está dirigida al Programa 'Fundación Universidad-Sociedad. Formación e Investigación', cuyo objetivo es reforzar esos lazos, según señala la Junta en nota de prensa.

Se trata de que la ciudadanía encuentre en la UEx el ecosistema de formación, igualdad, desarrollo, identidad, libertad y valores que le permitan transformarse y avanzar hacia los objetivos comunes.

En este sentido, la finalidad de la Junta es que los extremeños se identifiquen con la única universidad pública de la región a través de actividades, fundamentalmente de carácter formativo, para favorecer el acercamiento entre ambos.

Educación ha acordado otorgar la ayuda a través de un procedimiento de concesión directa, dada la especial naturaleza de la actividad subvencionada. La inversión sufragará la contratación de personal y la ejecución de acciones de divulgación como congresos, encuentros de alumnado, olimpiadas académicas o encuentros entre las residencias universitarias dependientes de la Junta de Extremadura.

Asimismo, financiará el trabajo de análisis y estudio para la futura implantación de la mención dual en los grados y másteres de la Universidad de Extremadura.

La Fundación Universidad-Sociedad es una entidad sin ánimo de lucro impulsada por la Universidad de Extremadura, que destaca por dinamizar la comunicación entre la UEx y los distintos agentes económicos y sociales, promocionar estudios e investigaciones de interés común o promover el diálogo con las empresas para facilitar la formación del alumnado y atender las necesidades comunes.