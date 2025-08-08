La Junta destina 63.520 euros a obras para reabrir la estación de autobuses de Fregenal de la Sierra

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, ha invertido 63.520 euros en mejoras de la estación de autobuses de la localidad pacense de Fregenal de la Sierra, cerrada desde el año 2020.

Las obras se han iniciado en el mes de julio y está previsto que estén terminadas a finales del presente año, detalla la Junta en una nota de prensa.

Entre las actuaciones del proyecto destacan la puesta a punto de la zona de bar del edificio principal de la estación de autobuses, incluyendo la zona de cocina y aseos, consistentes en la renovación de sus acabados mediante la retirada de zócalo de madera existente que estaba en "muy mal" estado de conservación.

También en la reposición de alicatado y aparatos sanitarios de la zona de baños, una nueva instalación eléctrica, luminarias, luces de emergencia y telecomunicaciones, instalación de fontanería, climatización, reposición de piezas de falso techo y dotación de nuevo equipamiento de cocina mediante instalación de campana extractora y calentador.

Además, en la zona exterior se va a reparar la puerta metálica de entrada, y se ejecutará una nueva barrera de protección mediante adoquines para delimitar la zona destinada a vehículos.

Estas actuaciones se unen y dan continuidad a las que recientemente ha realizado el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, en una "estrategia coordinada" por ambas administraciones que permitirán reabrir en condiciones dignas una estación que permanecía cerrada desde 2020, cuando la anterior empresa adjudicataria del servicio de cafetería tuvo que dejarla por el mal estado de conservación en el que se encontraba, según ha explicado este jueves el director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, Cristóbal Maza Olivera, durante su visita a las obras.