La Junta destina 1,3 millones a ayudas directas a la entrada para la adquisición de vivienda para 2025 y 2026

La Junta de Extremadura ha destinado 1,3 millones de euros a ayudas directas a la entrada para la adquisición de vivienda para 2025 y 2026, con cuantías que van de los 3.000 hasta los 10.000 euros de ayuda en función de la situación.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la convocatoria de las subvenciones del Programa de ayuda directa a la entrada para la adquisición de vivienda, con una dotación de 1.372.000 euros.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado que con estas ayudas el Ejecutivo regional da "un paso más con nuestro firme compromiso con la vivienda", con ese programa, que tiene por objeto financiar una parte del precio de adquisición o adjudicación de determinadas tipologías de vivienda protegida de nueva construcción.

Por una parte, la convocatoria está dirigida a las viviendas protegidas de nueva construcción de régimen general o especial calificadas definitivamente conforme a planes autonómicos de vivienda anteriores al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016.

Y, en segundo lugar, se dirige a las viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial calificadas provisionalmente conforme al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016, o posteriores, y siempre antes del 1 de enero de 2026.

En su intervención, Elena Manzano ha recordado que en dos años, el Gobierno regional ha "puesto en marcha nueve convocatorias de ayudas para garantizar el acceso, el disfrute de todos los extremeños de este bien tan fundamental".

De esta forma, la Junta ha "ayudado a 9.667 familias a acceder a su primera vivienda", por lo que el Consejo de Gobierno "en esta línea y damos un paso más".

Así, se ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas directas para comprar viviendas protegidas, "unas ayudas que buscan rebajar el precio final con cuantías que van desde los 3.000 euros hasta los 10.000 euros", ha sñealado la portavoz de la Junta, quien ha calculado que "con carácter general, estas personas que accedan a estas ayudas van a recibir 9.000 euros por la compra de una vivienda protegida en régimen especial".

Se trata de ayudas "destinadas a población que tiene su renta limitada, que tiene escasos recursos, siempre que sus rentas, que sus ingresos no superen 2,5 veces el índice IPREM", ha explicado.

Además, "quienes compren una vivienda protegida de régimen general van a recibir una ayuda, en este caso de cuantía menor, de 3.000 euros", ha explicado Manzano, quien ha señalado que a estas cuantías se pueden sumar la de 1.000 euros para aquellos solicitantes que pertenezcan a determinados sectores de la población que tienen más vulnerabilidad, como jóvenes, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo o personas con discapacidad.

Cabe destacar que estas ayudas están reguladas en el decreto 111/2024, de 3 de septiembre, por el que se aprueban las subvenciones del Programa de vivienda protegida autopromovida, del Programa de ayuda directa a la entrada y del Programa de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción.