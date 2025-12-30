La Junta destaca que la fábrica de cátodos de baterías en Mérida contribuirá al desarrollo de la industria tecnológica

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha destacado que el proyecto de la fábrica de cátodos de baterías en Mérida contribuirá a la dinamización económica y al desarrollo de la industria tecnológica en Extremadura.

Según la información aportada por la empresa, esta fábrica invertirá en su construcción 116 millones de euros y permitirá la creación de unos 160 puestos de trabajo.

El proyecto contempla la inversión de 800 millones de euros y la generación de 500 empleos, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El DOE ha publicado este lunes la autorización ambiental favorable, por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible para el proyecto de construcción de una planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías de litio ferrofosfato en el Parque Empresarial Expaciomérida, promovida por la empresa Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, SLU.

La planta, que ocupará una parcela de 467.261 m2, contará con una capacidad de producción anual de 50.000 toneladas de fosfato de hierro litio, posicionando a Mérida como "referente" en la industria de materiales avanzados para baterías, "clave en la transición energética y la movilidad sostenible".