La Junta destaca la labor del 'Rural Innovation Hub' La Vera-Campo Arañuelo como intercambio de conocimientos en agricultura

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, ha visitado este jueves el 'Rural Innovation Hub' La Vera-Campo Arañuelo, ubicado en una finca situada en el término municipal de Villanueva de la Vera, en Cáceres y ha destacado la "importante labor" de este espacio "para la generación y el intercambio del conocimiento" relacionado con la investigación en el sector agrícola.

"Se trata de un proyecto innovador, abierto e integrador que pretende desarrollar e impulsar el mundo rural fomentando la innovación en el campo de la agricultura", ha subrayado el secretario general, que ha estado acompañado por el director del centro, Christian Schöb, y la gerente del mismo, Aitana Salgado.

En el espacio que abarca el hub, las empresas promueven las buenas prácticas y la diversificación de especies agrícolas para generar conocimiento y poder compartirlo en un futuro.

FAVORECER A LOS ENTORNOS RURALES

"No se trata únicamente de un proyecto que fomenta la I+D+i, también presenta una vertiente paralela con el reto demográfico, promoviendo la inserción laboral, el emprendimiento y el empoderamiento de las personas rurales, todo basado en la sostenibilidad, tanto económica, medioambiental y social", ha explicado Javier de Francisco Morcillo.

Las empresas que utilizan este entorno desarrollan proyectos locales, regionales, nacionales y europeos, con una temática que incide en la mejora genética de las especies, adaptación de los cultivos y optimización de recursos, siempre primando la economía circular.