La Junta destaca la inversión de 4 millones de euros para la dotación tecnológica de centros concertados extremeños

La secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez, ha destacado la inversión de 4 millones de euros para la "dotación tecnológica" de los centros concertados de la región, en el marco de su participación este sábado en el II Encuentro Educativo 'Inteligencia Emocional en la Era Digital'.

Organizado por la Unión de Cooperativas de Extremadura de Trabajo Asociado (Ucetaex) en el Colegio Licenciados Reunidos de Cáceres, en este espacio Pérez también ha subrayado el diálogo con todas las asociaciones y colectivos implicados en la educación de los alumnos para implementar medidas consensuadas, como el uso de los móviles y los dispositivos electrónicos en los centros educativos.

"Creemos que invertir en Educación es invertir en el futuro de la región y lo estamos haciendo en centros públicos y también en centros concertados", ha afirmado Pérez.

Finalmente, la secretaria general ha remarcado que para la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional "avanzar en la igualdad de consideraciones de todos los centros sostenidos con fondos públicos de la región es un objetivo prioritario".