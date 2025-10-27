La Junta destaca el diálogo con Freampa y las medidas de la Consejería de Educación para mejorar el sistema educativo

La secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez, ha puesto en valor el "diálogo" entre la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Centros Públicos (Freampa-CP) y la Junta para llevar a cabo "medidas conjuntas" que redunden en el bienestar de las familias y en la "mejora" de la educación pública extremeña.

"Desde la Consejería de Educación estamos trabajando para estar a la altura de la labor de la Federación y las asociaciones, adoptando y consensuando medidas que refuerzan su apoyo a las familias, avanzando hacia una escuela pública gratuita, más equitativa, inclusiva y de calidad", ha subrayado Pérez en el marco de la inauguración, este sábado en Mérida, de la jornada formativa 'Cómo elaborar tu proyecto AMPA'.

En este sentido, recoge la Junta en nota de prensa, la secretaria general ha recordado que se han implantado medidas como la regulación del uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, "en permanente diálogo y escucha" con toda la comunidad educativa.

Asimismo, Pérez ha aludido a algunas medidas implantadas durante esta Legislatura para "seguir generando talento" en la región, agregando, a su vez, que pese al descenso del número de alumnos durante los últimos cursos, se han incrementado las plantillas en 1.081 docentes, algo que, ha insistido, "ha aliviado y reducido las ratios en las aulas".

También ha hecho referencia a las nuevas líneas abiertas para alumnos con TEA, a la mejora de las condiciones de los ATE Cuidadores y de las condiciones en los cuerpos de docentes o a las ayudas que llegan directamente a las familias "para mejorar la conciliación y aliviar la carga de los hogares extremeños" disminuyendo su gasto, como las ayudas a la escolarización temprana, que este año se han ampliado al alumnado de 2-3 años la inversión en comedores escolares, con un 84% de usuarios becados.

A su vez, la Junta ha recordado que durante el curso académico 2025/2026 se mantienen las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar, que beneficiarán a más de 54.000 alumnos matriculados en centros públicos.

Además, agrega la Administración extremeña, están siendo desarrolladas iniciativas que promueven la internacionalización y el desarrollo de la competencia digital en el alumnado, "conscientes de la necesidad de contar con una educación adaptada a los retos globales".

La jornada, dirigida a las asociaciones extremeñas de madres y padres de alumnos (AMPAS), ejemplifica su implicación en la formación de las familias, especialmente en los entornos rurales, y el compromiso de estas últimas con su comunidad educativa.

Finalmente, la secretaria general de Educación ha reiterado su compromiso firme "para que las familias estén acompañadas, escuchadas y se sientan parte del proceso educativo" de los alumnos, al tiempo que ha señalado que "el éxito en la construcción de una educación pública de excelencia solo es posible" si se apuesta por el trabajo conjunto.