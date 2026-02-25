La Junta destaca el aumento del 8% de los viajeros internacionales alojados en hoteles de la región en enero

La Junta de Extremadura ha destacado que los establecimientos hoteleros de la región registraron 74.025 viajeros en enero, lo que supone un incremento del 7,57 por ciento en variación anual, y 13.924 viajeros de procedencia internacional, lo que supuso un aumento del 8,01 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

En la comparativa con otras comunidades autónomas, Extremadura ocupó la tercera y la quinta posición en cuanto a las cifras alcanzadas de viajeros totales y viajeros internacionales, respectivamente.

Con respecto a las pernoctaciones, en enero se registraron un total de 119.781 plazas ocupadas, lo que supuso un crecimiento de 1,67 por ciento. Los turistas extranjeros generaron 21.508 pernoctaciones, que en la comparativa con el mismo mes del año anterior supuso un descenso del 2,07 por ciento, indica en una nota de prensa.

La estancia media en la región fue de 1,62 noches por viajero, al tiempo que el grado medio de ocupación por plazas creció un 3,39 por ciento más que en enero de 2025.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPar) alcanzó los 19,75 euros, lo que significa un aumento del 4,44 por ciento en variación anual, mientras que la facturación media diaria por habitación ocupada (ADR) fue de 64,65 euros, un descenso del 0,31 por ciento.