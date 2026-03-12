La Junta destaca la apertura de 19 comedores escolares y 57 aulas matinales en los últimos dos años y medio en la región

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha destacado el incremento de servicios que se están implantando en los centros educativos de toda la región para facilitar la vida a las familias extremeñas, que ha concretado en la puesta en marcha de 19 comedores escolares y 57 aulas matinales en los últimos dos años y medio en la región.

Así lo ha indicado durante su visita, este miércoles, 11 de marzo, al Colegio Público Jacobo Rodríguez Pereira de Berlanga (Badajoz), donde, acompañada por los equipos directivos, ha realizado un recorrido por las instalaciones del centro educativo y ha podido conocer el comedor escolar que estrenó el centro al inicio del curso escolar.

Un servicio, ha subrayado la consejera, que ayuda a las madres y padres para la conciliación de la vida familiar y laboral y que ofrece "una dieta saludable y equilibrada" a los alumnos, recoge la Junta en una nota de prensa.

Mercedes Vaquera ha recordado que en los últimos dos años y medio se han abierto 19 comedores escolares, entre ellos el que se ha estrenado en el CEIP Jacobo Rodríguez Pereira de Berlanga, y se han impulsado 57 aulas matinales más en toda la región.

Finalmente, María Mercedes Vaquera ha agradecido la colaboración con el Ayuntamiento de Berlanga para que este comedor sea una realidad y ha destacado el trabajo de los docentes de este centro y de toda la región para "seguir generando talento" desde las aulas.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones ha estado acompañada por el director del EPESEC, Eduardo Villaverde y por el delegado provincial de Educación, Manuel Rico, entre otras autoridades.