La Junta denuncia la "falta de respeto institucional" del Gobierno y le reclama "acelerar" las infraestructuras pendientes con Extremadura

La Junta de Extremadura ha denunciado este miércoles la "falta de respeto institucional" del Gobierno, al no haber invitado a la presidenta extremeña, María Guardiola, ni a ningún miembro de su Ejecutivo a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las obras de la prolongación de la A-58 para conectar por autovía las ciudades de Cáceres y Badajoz; y le ha reclamado que "acelere" las infraestructuras que tiene pendiente con Extremadura, porque, al ritmo que van las actuaciones respecto a esta vía "van a tardar décadas" en estar acabadas.

Así lo ha manifestado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, preguntado en un acto en Badajoz por esta visita del jefe del Ejecutivo central. Una falta de respeto, ha insistido, "máxime cuando el ministro de Transporte hace justamente una semana denunciaba en la comunidad autónoma de Aragón la falta de presencia de autoridades autonómicas y locales en una visita similar. Hoy tenía la ocasión para corregir ese tema y no lo han hecho".

Martín Castizo ha señalado que "la foto" que se ha venido a hacer Sánchez a estas obras "no tapa las infraestructuras que el Gobierno de España nos debe a los extremeños", y ha recordado que la futura autovía Cáceres-Badajoz tiene todavía siete tramos pendientes de licitar, por lo que "a este ritmo de licitación y de redacción de proyectos, podrían pasar décadas hasta que los pacenses y los cacereños la vean finalizada".

Además, ha subrayado que esta autovía fue la primera obra que él mismo reclamó al Ministerio nada más llegar a la Consejería, ya que es "bochornoso para los extremeños" que las dos capitales de provincia extremeñas no estén conectadas por este tipo de vía.

Por otro lado, ha instado al Gobierno a que "si hay que meter más máquinas, pues que se metan más máquinas", para acelerar no solo las obras de esta autovía, sino las demás infraestructuras que están pendientes con la región.