La Junta denuncia el agravio del Gobierno a Extremadura al ignorar la instalación del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz

La Junta de Extremadura denuncia un nuevo agravio del Gobierno de Pedro Sánchez a Extremadura al ignorar la instalación del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz, una medida reclamada con insistencia y de manera oficial por parte del Ejecutivo regional desde hace dos años para paliar las repetidas cancelaciones y retrasos de vuelos en la capital pacense causadas por la niebla, y que no está incluida dentro de las inversiones millonarias anunciadas este jueves por el presidente del Gobierno en los aeropuertos españoles.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, prometió en su visita a Extremadura de febrero de 2024 que, si esta era la solución, no habría problema para acometerla. En la última reunión del comité de coordinación aeroportuaria de Extremadura, el pasado 10 de mayo, se indicó que en los estudios que estaban realizando para ver el impacto que podría tener la modificación de la categoría del ILS en el aeropuerto de Badajoz, estimaban en un 20% la reducción de incidencias motivadas por nieblas durante los cuatro meses de mayor frecuencia de operaciones en condiciones de baja visibilidad, y no contemplaban en esa cifra las reducciones de los retrasos provocados por las nieblas.

A pesar de ello, hoy se ignora esta petición bajo la excusa de que los aviones que operan en el aeropuerto no estarían homologados, y que, según la Delegación del Gobierno en Extremadura, es una medida que está en estudio, tras dos años de reclamación, y que justifica una vez más las negativas del Ejecutivo central a la comunidad autónoma.

Por ello, el Gobierno extremeño va a solicitar una reunión urgente con el Ministerio para exigir una rectificación en este plan de inversiones y que la mejora del sistema de navegación en condiciones de baja visibilidad pueda incluirse en el DORA III antes de su aprobación definitiva prevista para el año que viene, y evitar otra grave injusticia con Extremadura, según ha recalcado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo.

Además, el incremento del número de viajeros y las nuevas rutas en las que se viene trabajando, se ponen en riesgo ante la negativa y cerrazón del Gobierno de Sánchez nuevamente con las infraestructuras en Extremadura.