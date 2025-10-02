La Junta defiende la ampliación de la capacidad de la red eléctrica en Extremadura para atraer nuevos proyectos

El secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral, ha defendido que debe haber una ampliación de la capacidad de la red eléctrica en Extremadura para atraer nuevos proyectos industriales y empresariales que favorezcan el crecimiento y el desarrollo económico de la región.

Durante su participación en una mesa redonda en el VII Congreso de la Asociación de Empresas Eléctricas (Aelec) celebrado en Madrid, ha indicado que las inversiones en energía fotovoltaica, en eólica, y actualmente también en el almacenamiento de energía, "se han multiplicado en Extremadura en los últimos años".

Asimismo, ha insistido en que todas estas inversiones son "vitales" para el desarrollo económico y social de la región porque "generan empleo directo e indirecto".

De este modo, el secretario general ha subrayado que el Ejecutivo central, según trasladó recientemente en una reunión el secretario de Estado de Energía a la consejera Mercedes Morán, va a atender un porcentaje "alto" de las peticiones hechas por Extremadura, si bien hay que esperar a que llegue el documento oficial.

El secretario general ha hecho hincapié en la necesidad de atraer empresas e industria que consuman la energía que produce Extremadura. "Estamos inmersos en ese trabajo de atracción que creará empleo y ayudará a fijar población en las zonas rurales de Extremadura en las que se asienten esas industrias", ha apuntado, informa en nota de prensa el Gobierno regional.

Por último, Víctor del Moral ha hecho una petición para que la región sea compensada porque "Extremadura produce más de seis veces la energía eléctrica que consume, está a la cabeza en producción de energía respecto al resto de España, sería adecuado ir compensando esa diferencia con el resto", ha concluido.