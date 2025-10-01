POLÍGONOS

Junta dedica casi un millón de euros a la ampliación de polígonos industriales en Cáceres y Don Benito

Será en Capellanías II en Cáceres y el Nuevo Polígono de Don Benito.

Redacción

Extremadura |

Junta dedica casi un millón de euros a la ampliación de polígonos industriales en Cáceres y Don Benito | Ayto. Cáceres

El Consejo de Gobierno ha autorizado una operación de ampliación de capital de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales S.A.U. (FEISA), por importe de 977.000 euros, dirigida a la ampliación de los polígonos industriales de Cáceres y Don Benito.

El proyecto para la promoción del polígono industrial Capellanías II, en Cáceres, avanza mediante la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de la ciudad.

Se han completado estudios topográficos e hidrológicos, y está en marcha el estudio ambiental, así como la licitación para la redacción del proyecto de urbanización.

La inversión es de 420.000 euros para una superficie industrial neta prevista de 374.078 metros cuadrados.

Por lo que respecta al nuevo polígono industrial de Don Benito, se ha publicado ya la licitación de las obras de urbanización, marcando el inicio definitivo del proyecto, que será motor de desarrollo para la localidad y su comarca.

La superficie industrial destinada a parcelas alcanza los 210.375 metros cuadrados, para lo que se invertirán 557.000 euros.

