La Junta crea las 138 plazas de bombero forestal durante todo el año que se cubrirán a mediados de enero

El Plan Infoex dispone desde este 1 de diciembre de 138 plazas más de bombero forestal, una vez que ha entrado en vigor la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural publicada en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) el pasado 24 de noviembre.

Ese decreto (el 155/2025) establece que la modificación de la RPT se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente, es decir, este 1 de diciembre, tal como recoge también el calendario para la amortización y creación inmediata de las 138 plazas de bombero forestal, de modo que el personal que cubrirá estos 138 puestos se incorporará a mediados de enero, explica la Junta en una nota de prensa.

Estos puestos se vienen cubriendo desde 2016 con contratos de seis meses, del 1 de junio al 31 de octubre, coincidiendo en su mayor parte con la época de peligro alto de incendios forestales, que suele desarrollarse del 1 de junio al 15 de octubre, si bien este año se alargó hasta el 26 de octubre porque así lo aconsejaron las previsiones meteorológicas.

Las 138 plazas están repartidas por centros de trabajo de toda la comunidad autónoma y permitirán al Plan de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura disponer de los mismos recursos humanos para extinción que para prevención.

Los próximos hitos del calendario de actuaciones para la amortización, creación y cobertura de estos 138 puestos son la cobertura de plazas mediante adscripción provisional por parte del personal fijo, el llamamiento masivo a los integrantes de las bolsas de empleo y otros trámites administrativos exigidos por la legalidad vigente para este tipo de procesos.