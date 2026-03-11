La Junta celebrará las pruebas de la oposición para 195 bomberos forestales y 29 agentes del Medio Natural entre abril y mayo

La Junta de Extremadura celebrará, entre los meses de abril y mayo próximos, los exámenes de la oposición para cubrir 195 plazas de bombero forestal conductor y 29 de agente del Medio Natural, lo que permitirá que las bolsas de empleo se constituyan antes del inicio de la campaña de riesgo alto de incendios forestales que suele empezar el 1 de junio y acabar el 15 de octubre.

El calendario elaborado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en coordinación con la de Gestión Forestal y Mundo Rural, detalla las fechas de celebración de las pruebas teórica, práctica y física. Una vez conocidas las calificaciones de cada aspirante, aquellos que obtengan como mínimo un 3 en el examen podrán acceder a las bolsas de empleo que se constituyan. Con posterioridad, se celebrará la fase de concurso.

Completado el proceso de oposición, el Plan Infoex pasará a disponer de 195 plazas fijas más, y de 29 el cuerpo de agentes del Medio Natural. Estos últimos ejercen como directores de extinción y realizan guardias de incendios.

Estas 224 plazas entre bomberos y agentes se suman a otras medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura en los últimos meses y que suponen un refuerzo del operativo de lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma.

Extremadura dispone por primera vez de la misma plantilla para prevención que para extinción y estos profesionales trabajan a jornada completa durante todo el año. Además, el Plan Infoex recibió en el último trimestre del año pasado 37 nuevos vehículos, varios de los cuales son unidades de maquinaria pesada que ya se están utilizando en tareas preventivas y se usarán también en extinción.

A lo largo de este año y del próximo la plantilla del dispositivo extremeño contra los incendios forestales volverá a crecer una vez más, gracias a la incorporación de 65 nuevos bomberos forestales que cubrirán los nuevos retenes de Plasencia, Cáceres, Don Benito, Coria, Zafra y Trujillo.

La creación de estas unidades está recogida en el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Plan Infoex, aprobado en junio de 2025 con el visto bueno de todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora y que estaba pendiente desde el año 2018.

Por otro lado, antes del inicio de la época de peligro alto se inaugurará el nuevo edificio del COR (Centro Operativo Regional), sede central del Infoex, en Cáceres.