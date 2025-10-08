FERNÁNDEZ VARA

La Junta y la Asamblea de Extremadura abren en el Parlamento autonómico un libro de condolencias en memoria de Fernández Vara

El libro permanecerá en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño hasta el próximo jueves, 9 de octubre. Toda la ciudadanía que desee podrá acceder a este simbólico espacio de la Cámara autonómica en horario de 10:00 a 19:00 horas.

Redacción

Extremadura |

La Junta de Extremadura y la Asamblea de Extremadura han abierto este martes, 7 de octubre, un libro de condolencias en memoria del expresidente Guillermo Fernández Vara.

El mismo está ubicado en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño y en la mañana de este martes han sido las presidentas de la Asamblea de Extremadura y de la Junta de Extremadura, Blanca Martín y María Guardiola respectivamente quienes han expresado sus condolencias.

El libro permanecerá en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño hasta el próximo jueves, 9 de octubre. Toda la ciudadanía que desee podrá acceder a este simbólico espacio de la Cámara autonómica en horario de 10:00 a 19:00 horas.

