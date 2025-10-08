La Junta y la Asamblea de Extremadura abren en el Parlamento autonómico un libro de condolencias en memoria de Fernández Vara

La Junta de Extremadura y la Asamblea de Extremadura han abierto este martes, 7 de octubre, un libro de condolencias en memoria del expresidente Guillermo Fernández Vara.

El mismo está ubicado en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño y en la mañana de este martes han sido las presidentas de la Asamblea de Extremadura y de la Junta de Extremadura, Blanca Martín y María Guardiola respectivamente quienes han expresado sus condolencias.

El libro permanecerá en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño hasta el próximo jueves, 9 de octubre. Toda la ciudadanía que desee podrá acceder a este simbólico espacio de la Cámara autonómica en horario de 10:00 a 19:00 horas.