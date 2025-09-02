La Junta apuesta por el turismo termal como motor de desarrollo y empleo en las zonas rurales de Extremadura

El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha destacado este lunes que los seis balnearios extremeños contribuyen a dinamizar la economía de las zonas rurales, crean empleo y desestacionalizan la oferta turística de la región.

Según datos ofrecidos por la Asociación de Balnearios de Extremadura, el sector genera unas 200.000 pernoctaciones al año y 600 empleos directos.

En la apertura del II Curso Internacional de Termalismo 'Descubriendo Extremadura, Galicia y Portugal', organizado por la Universidad de Vigo en el balneario de El Raposo, el responsable de Turismo ha afirmado que Extremadura es un destino con una "profunda" tradición de bienestar y salud, que se remonta a la época romana, y que los centros termales extremeños son no solo lugares de descanso y tratamiento, sino también de innovación y desarrollo profesional.

La oferta termal de Extremadura está formada por los balnearios de Baños de Montemayor, Valle del Jerte, El Salugral, Fuentes del Trampal, Alange y El Raposo.

Según Óscar Mateos, estos complejos turísticos "ofrecen mucho más que remedios a determinadas dolencias, son auténticos centros de bienestar para descansar y, de paso, disfrutar de la naturaleza, el patrimonio histórico y la gastronomía local". "Son fundamentales para la desestacionalización, el empleo y el desarrollo económico de las zonas rurales", ha aseverado.

En su intervención, ha recordado que la Junta de Extremadura presentó hace unos meses una estrategia para impulsar el turismo de salud y bienestar, que incluye un plan de actuación para los próximos dos años.

Esta estrategia, en colaboración con las empresas extremeñas, las administraciones locales y los profesionales del sector, aprovechará los recursos naturales y la oferta termal para atraer visitantes en busca de experiencias que mejoren su calidad de vida y propicien la desconexión y el cuidado personal, señala en nota de prensa el Gobierno autonómico.