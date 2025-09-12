La Junta apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde para convertir la región en referente nacional y europeo

La Junta de Extremadura ha mostrado este jueves su apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde para convertir la región en referente nacional y europeo, en relación a lo cual considera "necesario" el desarrollo de una hoja de ruta dirigida al aprovechamiento de las oportunidades tecnológicas, industriales y sociales vinculadas al crecimiento de la producción, almacenamiento y distribución del mismo.

Los directores generales de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, y de Sostenibilidad, Germán Puebla, han participado este jueves en Badajoz en la Jornada de Gobernanza del Hidrógeno Verde de la Mesa del Hidrógeno, organizada por el Clúster de la Energía de Extremadura.

Durante su intervención, la directora general ha defendido la idea de que la región puede ser referente nacional y europeo en el crecimiento del hidrógeno verde porque "disponemos, en gran cantidad, de sol, agua y terreno, ingredientes fundamentales para producir hidrógeno verde".

En este sentido, ha apuntado que, desde el Gobierno de Extremadura, piensan que es "necesario" desarrollar una hoja de ruta para aprovechar las oportunidades tecnológicas, industriales y sociales vinculadas al crecimiento de la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno verde.

En Extremadura, ha señalado Pastor, tienen como compromiso para 2030, producir el 20 por ciento del hidrógeno verde que se produzca en toda España "para conseguir la neutralidad climática que ha fijado Europa en el proceso de descarbonización industrial".

Además, ha destacado la posición "ventajosa" que tiene la región al formar parte del Corredor H2med, "que es el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea, un proyecto para conectar la península Ibérica con el resto de Europa, y que pasará por 51 municipios extremeños", según indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Por su parte, el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha indicado que, en este momento, tienen siete proyectos en marcha, algunos muy avanzados en cuanto a tramitación medioambiental, y que diversas compañías están llevando a cabo más proyectos de hidrógeno verde, "que convertirán a Extremadura en líder de las energías renovables".