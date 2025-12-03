La Junta aprueba el primer Plan Forestal de Extremadura, que contempla 364 millones para proteger los montes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado, en su reunión de este martes, el Plan Forestal de Extremadura, "una herramienta fundamental para guiar las políticas públicas extremeñas en la gestión de los bosques", según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano.

Este documento, ha agregado la portavoz, parte de una premisa estratégica de la Junta de Extremadura, que es la de "compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico de nuestro mundo rural".

"En Extremadura, más de dos tercios de la superficie es forestal, 3 millones de hectáreas sobre un total de 4,2, un dato que nos da una idea de la importancia de contar con un plan bien definido sobre cómo actuar en nuestros montes", ha subrayado Elena Manzano.

El Plan Forestal de Extremadura incluye 198 medidas que tienen un doble objetivo: proteger los montes del fuego y fomentar su potencial económico, además de frenar la despoblación rural, un problema "que compromete el futuro de muchos de nuestros pueblos".

Ese conjunto de medidas cuenta con un presupuesto de 364 millones de euros para los próximos diez años, que se distribuyen en diferentes áreas: 203 millones para prevención de incendios; 90 millones para preservación de la riqueza natural y de los usos tradicionales de los montes; 37 millones para aprovechamiento de los recursos que ofrecen los árboles; 29 millones para mecanismos de coordinación entre administraciones y agentes del sector; y 5 millones para fomentar la cultura forestal.

AYUDAS PARA CONCILIACIÓN

Por otra parte, en materia de conciliación de la vida familiar, personal y laboral, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas para contratar personal doméstico para el cuidado de menores y personas con discapacidad, con una dotación de 600.000 euros.

Elena Manzano ha destacado que la cobertura de la ayuda, que hasta ahora era del 70 por ciento del sueldo mensual de la persona contratada para trabajos de cuidado, podrá llegar hasta el 80 por ciento de ese salario. Así, las ayudas, dependiendo del número de horas contratadas, oscilarán entre los 222 y los 1.100 euros al mes.

Por, ejemplo, ha explicado, "en el caso de un contrato a jornada completa de una empleada de hogar a la que se abona el salario mínimo, que es de 1.381,33 euros en 12 pagas, la ayuda cubrirá prácticamente el 80 por ciento de ese sueldo, es decir, la ayuda será la máxima, de 1.100 euros al mes".

El importe de la ayuda se incrementará en un 10% en los supuestos en los que la unidad familiar solicitante sea monoparental o resida en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, podrá incrementarse en un 10% si la persona a la que se contrata para el cuidado en el domicilio es víctima de violencia de género.

Además -ha señalado la portavoz- se podrá contratar a familiares desde el primer grado de consanguinidad o afinidad y también a quienes ejercen labores de cuidado de otros familiares directos con discapacidad.

CENTRO DE SALUD LOS PINOS

Por otro lado, la portavoz ha informado de que el Ejecutivo ha dado un paso definitivo para trasladar el Centro de Salud Los Pinos de Badajoz al Palacio de Congresos de la ciudad, como paso previo a su ubicación definitiva en el Hospital Provincial.

"Hemos autorizado la contratación de las obras, por casi 2 millones de euros, para adecuar el Palacio de Congresos y que pueda acoger las consultas de atención primaria de Los Pinos", ha manifestado Manzano.

La consejera ha cifrado en 19.491 el número de usuarios, que serán atendidos "en unas instalaciones de calidad, bien equipadas y accesibles para toda la población".

MEDIDAS SOBRE VIVIENDA Y TRANSPORTES

En materia de vivienda, el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva ampliación, por importe de dos millones de euros, del fondo de garantía de adquisición de vivienda, el conocido como Aval Joven de Vivienda.

Esta medida, ha asegurado Manzano, ha ayudado ya a 900 jóvenes menores de 36 años a acceder a una vivienda, la mayoría en poblaciones del entorno rural, "con lo que cumplimos con una de nuestras prioridades, fijar población en los pueblos".

La Junta de Extremadura ha aportado, en total, 12,5 millones de euros de fondos propios desde que se puso en marcha este aval en el verano del pasado año, ha precisado la portavoz y responsable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Por otro lado, en el apartado de movilidad, el Ejecutivo ha aprobado una medida para garantizar la gratuidad en el transporte público por carretera, con una dotación de 6,6 millones de euros para financiar la conocida como tarjeta SATE en 2026.

"Destinamos esos 6,6 millones para mantener la subvención total del transporte público por carretera, alcanzando el 100% de la bonificación del billete", ha afirmado. Todo ello con el fin de que "los usuarios de esta tarjeta puedan hacer cualquier desplazamiento en autobús, que tenga origen y destino en la región, sin que les cueste ni un céntimo".

También en el área de transportes y comunicaciones, el Ejecutivo ha autorizado la contratación de las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera autonómica EX112, en un tramo de 27 kilómetros comprendido entre la EX101 y la localidad de Jerez de los Caballeros, con una inversión de 8,1 millones de euros.

La consejera ha detallado las actuaciones que se van a llevar a cabo, que consistirán en renovar el firme, la señalización, el balizamiento y las barreras de protección, además de la construcción de un carril de cambio de sentido en el punto kilométrico 6,8 para facilitar las maniobras de retorno.

PROGRAMA DE PUEBLOS INTELIGENTES

Además, y también en relación con el mundo rural, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas acogidas al programa denominado Pueblos Inteligentes, para la transformación digital del mundo rural y la modernización de los servicios municipales en poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

"Este proyecto, que busca generar oportunidades en nuestros pueblos y fijar población, cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros", ha subrayado la portavoz.

Las ayudas cubrirán el 80 por ciento de las inversiones que los ayuntamientos realicen en herramientas digitales para mejorar los servicios al ciudadano y a los visitantes.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

En materia de agricultura y ganadería, se ha aprobado la convocatoria de ayudas para apoyar la cría de razas ganaderas autóctonas en 2026. En concreto, el Ejecutivo va a destinar 1,3 millones de euros para que los criadores de ganado promuevan la protección de las razas puras de bovino, caprino, ovino y porcino de principal implantación en Extremadura.

Las ayudas -ha detallado la portavoz del Ejecutivo- se podrán destinar a financiar los libros genealógicos, "que permiten conocer el origen de los animales y asegurar que cumplen con las características propias de la raza", ha explicado. En este caso, las cuantías serán de hasta 80.000 euros y cubrirán el 100 por 100 de los gastos.

También se podrán solicitar para desarrollar los programas de cría, "que sirven para mejorar y proteger la raza ganadera", ha asegurado, con una cobertura del 70 por ciento de los gastos y un límite de 50.000 euros.

Y una tercera línea de ayudas se destinará a la difusión de mejoras obtenidas por los programas mencionados, con un máximo de 30.000 euros.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se conceden ayudas para contratar seguros agrarios combinados en 2026, con una dotación de 10,8 millones de euros, lo que supone elevar en 300.000 euros la cuantía de la convocatoria anterior.

En este apartado se ha autorizado también la firma de un convenio de colaboración entre este departamento y la Universidad de Extremadura (UEx) para el desarrollo de investigaciones epidemiológicas sobre tuberculosis, brucelosis y otras enfermedades animales de declaración obligatoria, durante el periodo 2026-2028, con una aportación de 300.000 euros.

PROYECTOS DE I+D + i

Otro de los asuntos mencionados por la portavoz de la Junta de Extremadura es una nueva convocatoria, dotada con 10 millones de euros, para financiar proyectos de investigación e innovación impulsados por pequeñas y medianas empresas extremeñas.

Las PYMES obtendrán entre 25.000 y 250.000 euros para sufragar proyectos de investigación, ha aclarado. Y se contempla, además, una línea específica para los startups, cuyas ayudas oscilan entre los 15.000 y los 85.000 euros.

Por otra parte, el Ejecutivo ha autorizado una ayuda directa de 2,8 millones de euros a la Universidad de Extremadura con el fin de compensar la exención de las tasas de las matrículas.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

Finalmente, la consejera ha anunciado el acuerdo por el que se concede la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a la histórica gasolinera emeritense del Tiro de Pichón, también conocida como CEPANSA.

Se trata -ha dicho la portavoz- "de un elemento único en España, uno de los pocos ejemplos conservados de este tipo de edificaciones industriales del siglo XX".

Manzano ha recordado que este nuevo BIC se construyó en los años 50 y fue la primera estación de servicio de Mérida. "Surgió como respuesta a las necesidades derivadas del Plan Badajoz, y debido a su ubicación estratégica en un cruce de carreteras, entre la Nacional-V y la Nacional-630".

"Su arquitectura singular justifica la importancia de preservarla como parte del patrimonio extremeño a través de esta declaración", ha concluido la portavoz.