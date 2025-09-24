La Junta apoya la celebración de 32 conciertos didácticos en 29 localidades de la región programados por AUPEX

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, ha participado en la presentación de un ciclo de conciertos didácticos programados por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) donde ha mostrado el apoyo de la Junta de Extremadura a este evento que persigue facilitar a la ciudadanía el acceso y comprensión de la música clásica desde una perspectiva educativa, participativa y lúdica.

Este ciclo consta de 32 conciertos que se celebrarán en 29 universidades populares de la región entre los meses de septiembre y diciembre. El primero de ellos se desarrollará el día 26 de septiembre en Cáceres y el último el 27 de diciembre en Valdecaballeros.

Entre los objetivos de esta actividad está descentralizar la cultura y llevarla al ámbito rural, e impulsar el trabajo de jóvenes artistas. Así lo ha destacado el secretario general de Cultura, quien ha estado acompañado por la responsable cultural de AUPEX, Marta del Pozo, y por su presidente, Miguel Sansón, así como por representantes de las tres agrupaciones que participarán en estos conciertos.

Francisco Palomino ha destacado las posibilidades que estos circuitos de programación ofrecen a los jóvenes artistas extremeños para que puedan desarrollarse profesionalmente y estas iniciativas, ha asegurado, siempre tendrán el apoyo de la Junta de Extremadura.

Por su parte, el responsable de AUPEX, Miguel Sansón, ha mostrado su satisfacción por llevar más de dos décadas acercando la música clásica a todas las localidades de la región a través de la Universidades Populares y democratizando, de esta forma, el acceso a la cultura de calidad.

Sansón ha desgranado la programación para 2025, que en esta edición incluye en la gira tres propuestas de repertorios clásicos, que serán llevados a cabo por tres agrupaciones musicales. Por un lado, 'Circa', que ha participado en anteriores ediciones del programa, presenta 'Bach & Anna', un viaje musical a través de la vida de Anna Magdalena Bach contada en primera persona por la soprano Violeta Siesto acompañada al piano por Sergio Thuillier y al violonchelo por Francisco Carmona.

Por otro lado, estará el 'Cuarteto Ayala', cuarteto de cuerdas integrado por Mario Guedes y Laura Vila (violines), Dylan Pujazón (viola) y Ana Vila (Violonchelo), que interpretará el concierto 'Melodías del tiempo'. Junto a ellos, también estará 'Eolia Dúo', conformado por Raquel Otero (violín) y Álvaro Ruiz (piano), que presentan 'Un viaje sonoro', una propuesta donde la música clásica y el cuento se unen en un mágico viaje a través de la imaginación.

Estos conciertos además tratan de identificar, promocionar y difundir el trabajo de las agrupaciones musicales profesionales extremeñas dedicadas a la música clásica y también facilitar a la ciudadanía el acceso, disfrute y comprensión de la música clásica desde una perspectiva educativa, participativa y lúdica.

Configurados como potentes acciones educativas que permiten acceder a la música en las mejores condiciones posibles de producción e interpretación artística, los conciertos están diseñados para conectar a personas de todas las edades con la experiencia de la música en vivo, utilizando procedimientos didácticos adecuados para cada auditorio y circunstancia.