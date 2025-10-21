La Junta anima a las empresas a formar trabajadores mediante la FP Dual, dotada con 2 millones para retribuir a alumnos

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha animado a las empresas extremeñas a que participen en los planes de la Formación Profesional Dual para formar a los futuros trabajadores, para lo cual ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 2 millones de euros para que las pymes puedan retribuir a los alumnos.

De esta forma, los alumnos percibirán 5,5 euros por hora trabajada a la vez que cotizan a la Seguridad Social, ha subrayado Vaquera, quien ha asegurado que el Ejecutivo regional apuesta por este modelo educativo.

Con estas ayudas, cuya convocatoria se publicará próximamente, se pretende potenciar aquellas titulaciones de profesionales más demandados por las empresas, pero que a su vez son los que "menos matriculaciones tienen por parte de los alumnos".

Serán preferentes para estas ayudas las familias profesionales de Agricultura, Hostelería, Turismo, Comercio, Marketing, Obra Civil, Industria Alimentaria, Electricidad, Electrónica, Transporte, Mantenimiento de Vehículos, Energía o Sanidad.

Así lo ha indicado durante una visita a la industria química INQUIBA, en Guareña, donde ha señalado que con esta medida Extremadura se acerca a los modelos europeos, y ha recordado que el curso pasado se aprobó una simplificación burocrática, porque las empresas extremeñas "son pymes o micro pymes y entendíamos que no se podía cargar a estas empresas de los trámites a la Seguridad Social".

Vaquera ha explicado que para poder realizar esta formación en empresas, la Junta de Extremadura firmó el curso pasado más de 3.700 convenios, de modo que este curso se espera crecer hasta alcanzar "unos 5.000".

También ha recordado que este curso 2025/26 se han ofertado 817 opciones diferentes de Formación Profesional, entre los que se encuentran 608 grados de FP, 26 cursos de especialización y 183 certificados profesionales, es decir, por lo que se han ofertado 106 titulaciones más.

Ha comentado que se han centrado en las titulaciones más demandadas por el tejido productivo extremeño, que son las relacionadas con redes sociales, ciberseguridad o electrónica, con el objetivo de que las empresas "encuentren ese profesional que requieren".

La consejera ha agradecido a INQUIBA que "desde el principio está muy involucrada con la Formación Profesional Dual", y ha animado a pymes y autónomos "a firmar convenios para participar en esta modalidad formativa".

Por su parte, la directora de Ventas y I+D de INQUIBA, Ángela Soto, ha valorado "muy positivamente" esta iniciativa de la consejería, porque "cuando trabajamos con los centros de Formación Profesional hay una mejora tanto del aprendizaje del alumno como de la empleabilidad del mismo".

"Es una gran necesidad en un momento en el que la falta de mano de obra se hace tan evidente en nuestro sector y en otros sectores de la región. Estos acuerdos que la consejería está intentando alcanzar, pensamos que va a sumar mucho hacia la consecución de todos estos perfiles que necesitamos las empresas", ha apuntado Soto.