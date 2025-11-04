La Junta afirma que la empresa andaluza "se limita exclusivamente" a hacer las mamografías

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha asegurado que la empresa andaluza Centro de Diagnóstico de Granada "se limita exclusivamente" a hacer las mamografías rurales en las unidades móviles, cuyos resultados, como en las realizadas en hospitales, se someten "a una lectura doble e independiente" por dos radiólogos antes de dar el resultado.

Se apunta así desde la consejería extremeña después de que el PSOE extremeño pidiese explicaciones al Ejecutivo regional sobre la contratación de esta empresa, que es la misma "que ha generado tantos problemas" en los cribados en Andalucía.

Ha detallado que en Extremadura esta empresa es la que ganó el concurso, que trabaja en otras comunidades autónomas y que su contratación se realizó mediante un concurso público abierto, al que se presentaron varias empresas, y que fue adjudicado "de forma transparente" en mayo de 2024.

Además, ha añadido que una vez que se hace la mamografía, ya sea en la unidad móvil o en el hospital, en Extremadura de todas las mamografías de cribado se someten a una lectura doble e independiente, con dos radiólogos que ven cada mamografía antes de dar el resultado, "lo que garantiza la fiabilidad con máximo rigor y profesionalidad".