La Junta activa la situación operativa 1 del Plan Infocaex por el incendio de Navalmoralejo que ya afecta a Extremadura

Los habitantes de la localidad toledana de Navalmoralejo eran evacuados y trasladados hasta la población cacereña de Villar del Pedroso.

Redacción

Extremadura |

La Junta de Extremadura activaba a las 21,00 horas de ayer la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) debido al incendio que se ha originado en la localidad toledana de Navalmoralejo que afecta a la comunidad extremeña.

La población de Navalmoralejo tuvo que ser evacuada a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, se decretaba el confinamiento en los municipios aledaños de La Estrella en Toledo y del propio Villar del Pedroso. Se ha constituido el Cecopi unificado de las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura.

El INFOEX ha movilizado a siete unidades de bomberos forestales, dos equipos de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural, dos técnicos de extinción, efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica, Guardia Civil y Cruz Roja, así como técnicos de Protección Civil y Emergencias.

"Según las últimas mediciones, la superficie afectada se estima en unas 400 hectáreas de monte bajo, pasto fino y superficie agrícola”.

