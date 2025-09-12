El juicio a una pareja por explotar sexualmente a mujeres en Cáceres el 5 y 6 de noviembre

El juicio a dos acusados de explotar sexualmente a mujeres en un piso de la barriada de Nuevo Cáceres, para los que la Fiscalía Provincial solicita hasta 50 años de cárcel, se celebrará el 5 y 6 de noviembre tras no llegarse a un acuerdo de conformidad en la vista celebrada este jueves.

En la misma, el abogado de los acusados, Marcos García Montes, ha vuelto a pedir la libre absolución de sus clientes y ha defendido que estas mujeres "tenían disponibilidad absoluta para llamar por teléfono, salir, venir, irse a la playa", por lo que es "bastante discutible" el delito relativo a prostitución.

También ha rechazado que sea una causa de trata de seres humanos "porque no venían de ninguna patera", además de añadir que hay declaraciones de los testigos protegidos "en las que reconocen que habían ejercido anteriormente", por lo que el letrado ha solicitado el visionado de las testificales.

La pareja procesada se encuentra en libertad con cargos, aunque estuvieron en prisión provisional.

Se trata de una mujer que fijó su residencia en la capital cacereña en 2023 y un hombre, ambos pareja y sin antecedentes penales en el momento de los hechos que se juzgan.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, los acusados con la finalidad de obtener beneficios económicos con la prostitución ejercida por mujeres en situación de necesidad, se dedicaron a contactar con mujeres del país de la acusada para que viajaran a Cáceres y una vez que aceptaban, "les gestionaban todo", desde los billetes hasta justificar los ingresos para que pudieran llegar a España.

Añade que una vez que llegaban al país "cualquier gasto por mínimo que fuera, engrosaba la deuda que las mujeres estaban obligadas a liquidar lo antes posible" y que oscilaba entre los 2.000 y los 3.000 euros.

A partir de ahí, las mujeres, de entre 20 y 30 años eran alojadas en un piso y sometidas a una sesión fotográfica "que aprovechaban los acusados para publicar en páginas de internet y ofrecer sus servicios sexuales".