La jueza decreta la medida de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo en Cilleros

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la libertad provisional y ha adoptado la medida civil de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo dentro de su domicilio a familiares y a agentes de la autoridad en el municipio de Cilleros (Cáceres).

La titular del juzgado adopta esta medida a petición del Ministerio Fiscal. Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de amenazas y atentado a la autoridad.

El hombre fue desalojado del interior de su casa tras la orden de entrada a la vivienda el pasado domingo, día 30, una vez fue solicitada dicha orden por los agentes de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal