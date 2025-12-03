TRIBUNALES

La jueza decreta la medida de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo en Cilleros

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria instruye la causa por los presuntos delitos de amenazas y atentado contra la autoridad.

Redacción

Extremadura |

Juzgados
Juzgados | antena3.com

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la libertad provisional y ha adoptado la medida civil de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo dentro de su domicilio a familiares y a agentes de la autoridad en el municipio de Cilleros (Cáceres).

La titular del juzgado adopta esta medida a petición del Ministerio Fiscal. Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de amenazas y atentado a la autoridad.

El hombre fue desalojado del interior de su casa tras la orden de entrada a la vivienda el pasado domingo, día 30, una vez fue solicitada dicha orden por los agentes de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer