Los jóvenes valencianos Roberto Catalá y Víctor Piris ilustran el cartel del 33º Festival de Cine Español de Cáceres con un diseño que hace referencia a Palestina. El certamen, que se celebra del 1 al 15 de marzo, ha organizado un concurso de carteles, dirigido a artistas y diseñadores jóvenes de hasta 30 años, para elegir su imagen oficial.

En total, 123 creadoras y creadores presentaron sus propuestas, procedentes de todo el territorio nacional, así como de Venezuela, Cuba, Colombia, Chile, Argentina y México, lo que subraya el carácter abierto e internacional de la convocatoria.

Del total de participantes, el 57% han sido mujeres y el 43% hombres, lo que refleja "una amplia y diversa representación del talento joven en el ámbito del diseño y la ilustración", informa en nota de prensa la Fundación Rebross, organizadora del festival cinematográfico cacereño.

El jurado ha considerado que la propuesta de los jóvenes Roberto Catalá y Víctor Piris "refleja la dualidad del compromiso social con la difusión del cine", en consonancia con el lema del festival 'Ver cine español ayuda'.

Asimismo, el jurado ha seleccionado 20 obras para formar parte de la exposición colectiva, que servirá como acto de inauguración del Festival de Cáceres en el Espacio de Arte y Acción Belleartes, el domingo día 1 de marzo 2026. En dicha exposición se incluirá la obra ganadora que recibirá un premio de 1.000 euro y será el cartel oficial.

La organización, gestión y difusión del concurso ha corrido a cargo de la Galería de arte La Sindicalista Estudio, que ha desarrollado una labor estratégica de mediación cultural, comunicando la convocatoria a facultades de Bellas Artes y escuelas de arte de todo el país, así como a redes profesionales del diseño y la ilustración.

Esta gestión ha permitido que el concurso "se consolide como una plataforma real de visibilidad y proyección profesional para jóvenes creadoras y creadores, brindándoles la oportunidad de optar al premio y de convertirse en la imagen oficial del festival", recoge la nota.

LOS GANADORES

Roberto Català (1999, Valencia), es artista visual y doctorando en Arte: Producción e Investigación en la Universitat Politècnica de València.

Su práctica artística se desarrolla entre la escultura, la instalación y la imagen contemporánea, con un enfoque investigativo que combina procesos materiales, pensamiento teórico y experimentación formal.

Por su parte, Víctor Piris (Valencia), es un diseñador gráfico e ilustrador de 29 años, formado en Diseño Gráfico y Multimedia. Destaca por su creatividad, versatilidad y capacidad para desarrollar soluciones visuales innovadoras y de alto impacto.

Ha trabajado en proyectos de identidad visual, ilustración personalizada y diseño para medios digitales e interactivos, combinando enfoque creativo y estratégico para comunicar mensajes claros y efectivos.