Jóvenes empresarios se reúnen en el I Congreso de Emprendimiento Rural de Extremadura

Jóvenes empresarios participan en el I Congreso de Emprendimiento Rural de Extremadura que se celebra este jueves y viernes en Montánchez y Cáceres, organizado por el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJEx), la Mancomunidad Sierra de Montánchez y la Cámara de Comercio de Cáceres.

El objetivo de este encuentro es ofrecer un espacio de aprendizaje, inspiración y colaboración para jóvenes que viven o desean desarrollar su proyecto empresarial en el medio rural.

La directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Raquel Martín Bellot, ha participado en este congreso donde ha animado a los jóvenes extremeños a creer en sí mismos y a ver el emprendimiento como una oportunidad para construir futuro desde sus pueblos.

Martín Bellot ha compartido su experiencia personal al crecer en un entorno rural y ha recordado "lo importante que es ver oportunidades cerca de uno mismo y tener referentes que nos inspiren a construir proyectos desde nuestros pueblos".

En su intervención ha insistido en que "cualquier persona joven que quiera quedarse en Extremadura tiene recursos y apoyo institucional para hacerlo" y ha subrayado que, desde la Junta de Extremadura, "se trabaja para ofrecer oportunidades reales en todos los municipios".

Asimismo, ha animado a los jóvenes "a explorar el emprendimiento y la colaboración local como formas de mantener vivos los pueblos y generar comunidad. El emprendimiento no es solo crear empresas, es creer en uno mismo y apostar por un futuro compartido", ha señalado.

También ha puesto en valor la necesidad de fomentar referentes entre la juventud extremeña. "Si a muchos de nosotros nos hubieran sembrado antes la semilla del emprendimiento, hoy tendríamos una Extremadura aún más dinámica y emprendedora", ha afirmado.

La directora general ha concluido reafirmando el compromiso de la Junta de Extremadura con la juventud rural y ha indicado que "creemos en cada uno de vosotros, individual y colectivamente, y estaremos a vuestro lado en este camino".

En el acto inaugural también han intervenido el alcalde de Montánchez, Joaquín Plana; el presidente de la Mancomunidad, Juan Rodríguez; la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz; y el presidente de AJE Extremadura, Javier Jiménez.