Jóvenes de Bulgaria, Grecia, Italia y España se reúnen en Almendralejo para hablar de su papel en el mundo rural

Medio centenar de personas, entre los que se encuentran representantes de entidades y jóvenes procedentes de Bulgaria, Grecia, Italia y España, participan esta semana en Almendralejo en el encuentro 'Eurocamp', organizado en el marco del proyecto europeo 'Place Out!', cuyo objetivo es crear espacios de diálogo que aumenten el protagonismo juvenil en áreas no urbanas.

La directora del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Raquel Martín, ha visitado este jueves a los participantes en este evento que cuenta con diferentes actividades a lo largo de toda la semana.

Martín ha explicado que el IJEx aporta recursos humanos, la promoción y difusión de todas las actividades que se han desarrollado en la región y ejerce "como nexo de unión entre las instituciones extremeñas y entidades como Wazo, que ponen en marcha proyectos europeos".

En esta línea, la responsable de Juventud del gobierno extremeño ha indicado que desde el IJEX se está haciendo un "esfuerzo importante" por dar a conocer estas acciones y programas que ofrece la Unión Europea por todos los beneficios y oportunidades que ofrecen para la población joven en Extremadura, indica la Junta en una nota de prensa.

Raquel Martín se ha mostrado convencida de que es posible "trasladar a políticas reales las propuestas de jóvenes" obtenidas de proyectos como este, a partir del cual se elaborará un documento con recomendaciones realizadas que se trasladarán a la Comisión Europea de cara a la elaboración de futuras estrategias de regeneración urbana.

El proyecto 'Place Out!', en el que participan diez socios de seis países europeos, se basa en tres objetivos principales, como son diseñar políticas específicas para áreas rurales no urbanas; recopilar ideas para regenerar espacios abandonados, no utilizados u olvidados en esas zonas y, por último, reimaginar esos espacios para que puedan ofrecer nuevas actividades a los jóvenes.