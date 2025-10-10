EMPRESARIOS

José Fernández López "un empresario sin miedo al riesgo"

Mérida acogía este jueves la presentación de un libro sobre este empresario que dejó su "huella" en la ciudad.

Redacción

Extremadura |

Este jueves, en el Teatro María Luisa tuvo lugar la presentación del libro “José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo” de Marisa Gallero. Fernández López, fue fundador del matadero de Mérida y Carcesa, da nombre a una avenida de la capital extremeña en donde tiene su propio busto, fue fundador de empresas como Zeltia, Transfesa y Pescanova.

Ayer intervenía en la presentación del libro, además del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el hijo del empresario, José María Fernández Sousa-Faro.

