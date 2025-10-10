Este jueves, en el Teatro María Luisa tuvo lugar la presentación del libro “José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo” de Marisa Gallero. Fernández López, fue fundador del matadero de Mérida y Carcesa, da nombre a una avenida de la capital extremeña en donde tiene su propio busto, fue fundador de empresas como Zeltia, Transfesa y Pescanova.

Ayer intervenía en la presentación del libro, además del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el hijo del empresario, José María Fernández Sousa-Faro.