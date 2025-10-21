Las Jornadas 'Otoño Municipalista' de la Diputación de Badajoz cuentan con encuentros en Valdivia, Mérida y Badajoz

La segunda edición de las Jornadas 'Otoño Municipalista' de la Diputación de Badajoz ofrecen tres encuentros que tendrán lugar en los próximos meses en Valdivia, Mérida y Badajoz en torno a la gobernanza y futuro de las entidades locales menores, la sostenibilidad y planificación urbana municipal o la contabilidad, las reglas fiscales y la automatización de procesos.

En concreto, este viernes, día 24, será la primera de las citas en Valdivia bajo el título 'Gobernanza y futuro de las entidades locales menores: retos y oportunidades' sobre las reformas legales y el desarrollo de las entidades locales autónomas, y el 6 de noviembre la segunda en Mérida denominada 'Sostenibilidad y planificación urbana municipal para el siglo XXI', con temas como el uso de la tecnología para mejorar la sostenibilidad y resiliencia de las ciudades o la aplicación de la Inteligencia Artificial.

La tercera, 'Contabilidad - Reglas fiscales y automatización de procesos. El papel del empleado público en la nueva gestión local', será el 10 de diciembre en Badajoz en torno a las reglas fiscales, la eficiencia administrativa y la salud financiera de las entidades locales; todas ellas tanto con ponencias y posteriores mesas debate y con la participación de alcaldes, interventores, secretarios o técnicos municipales.

El nombre de estas jornadas responde a que el otoño es la época del año en la que los mandatarios y técnicos municipales deben afrontar una mayor carga de trabajo, debido a tareas como la aprobación del presupuesto, la elaboración de las cuentas del siguiente año o la preparación de ofertas de empleo público.

Tras la primera edición, este proyecto impulsado por el Área de Cooperación Municipal vuelve a contar con tres encuentros, "imprescindibles para seguir ahondando en una nueva forma de hacer municipalismo y poner en el centro lo local, lo cercano, lo humano, lo práctico".

Así lo ha detallado el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz y diputado de Cooperación Municipal, Juan María Delfa, acompañado por la directora de este departamento, Jana Cintas, en la presentación del 'Otoño Municipalista' 2025, concebido como un foro de debate en el que los asistentes podrán intercambiar conocimientos y abordar retos presentes y futuros.

En su intervención, Juan María Delfa ha señalado que desde la diputación trabajan "por y para" los municipios de la provincia, y especialmente en el caso de aquellos más pequeños que cuentan con menos recursos para prestar los servicios que tienen que llegar a los ciudadanos.

Por este motivo, presentan la segunda edición de este proyecto, nacido el pasado año con el objetivo de articular un foro de debate en el que, tanto técnicos como mandatarios locales, puedan exponer sus experiencias de cara a mejorar la gestión en los distintos ayuntamientos.

De este modo, se busca hacer un municipalismo "más cercano, coordinado y con vocación de servicio público", al tiempo que ha explicado que, para los ayuntamientos pequeños, no es fácil realizar "numerosos" trámites por la "escasez" de personal, razón por la cual desde el Área de Cooperación Municipal entienden la necesidad de dotarles de esas herramientas que faciliten su trabajo, a la vez que se mejora la atención y los servicios que reciben los ciudadanos.

En este contexto, Delfa se ha referido al "éxito" de la primera edición, en la que "se demostró la necesidad y la importancia de crear este foro", y ha apuntado que, gracias a los tres encuentros del pasado año en Vivares, Almendralejo y Badajoz, se pudo profundizar en el régimen jurídico de las entidades locales menores, la fiscalidad, la gestión de puestos de trabajo, la contabilidad o las contrataciones, temas que "ocupan y preocupan" tanto a los técnicos como a los mandatarios locales.

De cara a esta segunda edición, volverán a contar también con tres encuentros para seguir profundizando en estos temas y en aras de consolidar las buenas prácticas y la red de apoyo que deben dar desde la institución provincial, ha señalado, mientras que Jana Cintas ha considerado que la experiencia del año pasado ha permitido introducir en el debate de esta segunda temas como la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, el urbanismo sostenible o la gestión de Recursos Humanos en los municipios tras los procesos de estabilización laboral.