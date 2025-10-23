Unas jornadas mostrarán en Mérida "todo lo bueno" que hace Extremadura en materia de internacionalización educativa

Las II Jornadas de Internacionalización de Centros Educativos de Extremadura, dirigidas a docentes, equipos directivos, coordinadores de programas europeos y a cualquier otro profesional interesado, mostrarán el próximo 30 de octubre en Mérida "todo lo bueno y lo mucho" que se está haciendo en la región en esta materia.

Bajo el lema 'Abrir horizontes, crear futuro', la Consejería de Educación, junto a los Centros de Profesores y Recursos, ha organizado estas jornadas que buscan inspirar a la comunidad educativa extremeña a seguir construyendo una educación "abierta al mundo, conectada con Europa y con la diversidad" y donde la cooperación y el entendimiento sean los "pilares" sobre los que construir el futuro de la región.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, que ha presentado esta acción este miércoles acompañada por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, Pilar Pérez, ha destacado que estas jornadas representan una "oportunidad" para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomentar los valores de convivencia intercultural y preparar al alumnado y a los profesores para los retos de la actual sociedad globalizada.

"No podemos olvidar que estamos en un mundo abierto y globalizado y es esencial que nuestro sistema educativo tenga una visión universal. Tenemos que estudiar nuevas iniciativas que nos ayuden a enriquecer nuestro sistema educativo y también que el resto del mundo sepa todo lo bueno y lo mucho que se está haciendo en nuestra región", ha subrayado.

Las II Jornadas de Internacionalización de Centros Educativos de Extremadura, que se desarrollarán en el Palacio de Congresos de Mérida, contará con 22 stands representativos de Extremadura, entre los que se encuentran 18 de ellos en representación de las demarcaciones de los distintos CPR de Extremadura.

A ellos, se unirá un stand dedicado a las Escuelas Oficiales de Idiomas, otro que mostrará la formación profesional y sus oportunidades de movilidad internacional, uno más dedicado al eTwinning con la exposición de materiales elaborados por un centro de primaria y otro de secundaria, reconocidos con el sello de calidad nacional y, finalmente, uno stand sobre la plataforma EPALE, que mueve la formación y el aprendizaje permanente de adultos en Europa.

De igual forma, durante la jornada se sucederán algunas ponencias como la de Alejandro Florentino López Fernández, del Servicio de la Internacionalización de la Educación, titulada 'El poder transformador del programa europeo en un centro educativo'; la de Carlos Toboso Sánchez, del Servicio Nacional de Apoyo a eTwinning, o la de David Delgado Martín, del Centro Nacional Europass.

Tras estas ponencias se pondrán en común diferentes experiencias en diversas mesas redondas y la mañana terminará con la intervención del alumnado del IES Enrique Díez Canedo de Puebla de la Calzada, mientras que la tarde estará íntegramente dedicada a la celebración de diferentes talleres.

Las personas interesadas en asistir se pueden inscribir hasta el próximo 26 de octubre a través del CPR de Almendralejo o de Educarex y la consejera de Educación ha llamado a la participación ya que, con esta jornada, se impulsa el desarrollo de una comunidad educativa "más diversa, consciente y preparada" para los desafíos globales.

"Con esta jornada queremos poner de manifiesto el compromiso que tiene este gobierno, el compromiso que tiene nuestra presidenta con una educación abierta, más inclusiva, conectada con Europa y dando especial importancia a las zonas rurales y a los centros que en ellas se ubican. Porque la internacionalización tiene que llegar a todos los rincones de la región", ha defendido.