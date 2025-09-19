IA

Una jornada online de la Creex abordará este viernes la aplicación de la IA en la gestión y estrategias de las pymes

La sesión es gratuita y durante su desarrollo los asistentes podrán trasladar cualquier pregunta o duda a través del chat de Creex TV.

Redacción

Extremadura |

Inteligencia Artificial. Pixabay_643x397
Inteligencia Artificial. Pixabay_643x397 | Economía Digital

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) celebra este viernes, a partir de las 12,00 horas, una sesión práctica sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial adaptada a la gestión y estrategias de las pymes y autónomos.

En la jornada, que se emite por el canal de YouTube y las redes sociales de la organización, se abordarán aspectos como la creación de un plan estratégico directivo en cinco minutos, la aplicación y seguimiento del análisis DAFO de forma automática, la creación de plantilla y procesos internos optimizados y la creación de asistentes de IA personalizados para cada departamento.

Como ponentes actuarán el CBO de Daroma Innovations y experto en uso de IA para generar estrategias empresariales, Luis Rodríguez; el CEO de Daroma Innovations y experto en automatización de procesos a través de IA, Daniel Rodríguez, y el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

La sesión es gratuita y durante su desarrollo los asistentes podrán trasladar cualquier pregunta o duda a través del chat de Creex TV, ha informado la confederación en nota de prensa.

