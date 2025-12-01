Una jornada en Mérida informará este lunes sobre el Programa Releva para el traspaso de negocios en Extremadura

La Dirección General de Empresa ha organizado este próximo lunes, día 1, en Mérida, una jornada informativa para autónomos, micropymes y personas emprendedoras interesadas en el traspaso empresarial, dentro del Programa Releva.

La sesión está dirigida tanto a titulares de empresas que puedan cesar su actividad, como a quienes valoren dar continuidad a negocios ya existentes.

Durante la jornada se abordarán los servicios del Programa Releva, un recurso de apoyo que ofrece asesoramiento y acompañamiento técnico para facilitar procesos de relevo empresarial en Extremadura.

Se trata de ofrecer información técnica a quienes puedan estar implicados en un relevo empresarial, ya sea como cedentes o como personas interesadas en asumir la actividad.

Así, se darán a conocer los servicios disponibles para facilitar procesos de traspaso y continuidad de negocios en la región, así como organizaciones empresariales que deseen promover la continuidad empresarial entre sus asociados.

La iniciativa contempla actuaciones como la identificación de personas cedentes y emprendedoras, el diagnóstico y valoración de empresas, la difusión de oportunidades de traspaso y el acompañamiento especializado a lo largo del proceso.

Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través de la página web Extremadura Empresarial, según ha informado la Junta en nota de prensa.